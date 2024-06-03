نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تحضيراته لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري، رغم فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية واستعدادات منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويقوم الجهاز الفني للزمالك بدراسة فريق سيراميكا بشكل مكثف، لتحديد مفاتيح لعبه ونقاط الضعف التي يمكن استغلالها لضمان استمرار الزحف نحو قمة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا في الدوري

يلتقي الزمالك مع سيراميكا في الساعة السابعة من مساء الجمعة، 14 يونيو الجاري، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

نتائج آخر مباريات الزمالك وسيراميكا في الدوري

حقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من المسابقة، بينما خسر سيراميكا أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ترتيب الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة حقق خلالها 8 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم، مسجلًا 26 هدفًا ومستقبلًا 16 هدفًا.

من ناحية أخرى، يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 34 نقطة، بعد خوضه 23 مباراة حقق خلالها 9 انتصارات و7 تعادلات وخسر 7 مرات، مسجلًا 37 هدفًا ومستقبلًا 27 هدفًا.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري

ستقوم قناة أون تايم سبورتس بنقل مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي قبل المباراة يضم مجموعة من نجوم الكرة المصرية.