نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقبة واحدة تمنع الزمالك من استعادة " الفيراري " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، عبر برنامجه الإذاعي "من الآخر" على قناة شعبي إف إم، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رفض بشكل قاطع شرط اللاعب المغربي أشرف بن شرقي للموافقة على العودة لصفوف القلعة البيضاء.

عقبة واحدة تمنع الزمالك من استعادة " الفيراري "

وأوضح شبانة أن بن شرقي طلب من الزمالك راتبًا سنويًا قدره 3 ملايين دولار، وهو ما رفضه مجلس الإدارة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وأضاف شبانة أن هناك اهتمامًا من قبل نادي القادسية بضم أحمد مصطفى زيزو، لكن مجلس الإدارة ينتظر تلقي عرض رسمي لتحديد سعر اللاعب تمهيدًا لبيعه في المستقبل.