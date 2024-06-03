نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طفرة انشائية ورياضية في نادي ٦ اكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



اشاد اعضاء نادي ٦ أكتوبر بمجلس ادارة نادي ٦ أكتوبر برئاسة الدكتور عبداللطيف صبحي بعد الطفرة الانشائية الكبيرة وعملية التطوير والتجديد التي شهدتها النادي خلال الفترة الماضية.

طفرة انشائية ورياضية في نادي ٦ اكتوبر

ولاقت المجهودات الكبيرة التي قام بها المجلس الحالي استحسان واعجاب جميع الاعضاء بعد أحداث ترميمات وتجديد تلاقي بحجم ومكانه النادي وتوفير كل الانشطة الرياضية وتوسيع نطاق الفعاليات والمشاركات



ويسعي مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عبداللطيف صبحي إلى تنفيذ برنامج تطوير شامل في كافه القطاعات واضاء الجمعية العمومية

ووجه رئيس النادي شكره إلى كل كافه العاملين مؤكدا إنه سعيد لما وصل اليه وإنه حريص علي تحقيق اكبر أستفادة من كل موارد النادي وإقبال الجميع علي المشاركة والتفاعل مع النشاط الرياضي والتي يولي النادي لها اهتماما مختلفا