نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رودري: اعتزال كروس يلهم الجميع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد لاعب وسط المنتخب الإسباني ومانشستر سيتي رودري هرنانديز أن الجميع يود أن يودع كرة القدم مثلما فعل الألماني توني كروس، بعد أن لعب مباراته الأخيرة مع ريال مدريد وفاز خلالها بدوري أبطال أوروبا.

قال اللاعب: "إنه قرار ذكي. نود جميعًا أن نودع بهذه الطريقة. أن تشعر أنك لاعب مهم"، مضيفًا أن الأمر "قرار شخصي للغاية. المرء لا يدخل أبدًا في رأس الآخر. إنها سنوات عديدة، هناك تعب جسدي وذهني كبير. سنرى كيف سيصل الأمر إلينا، لكن كروس لاعب سيبقى في الذاكرة"، وذلك في تصريحات من المنطقة المختلطة في اليوم الذي خصصه المنتخب الإسباني لوسائل إعلام.

رودري: اعتزال كروس يلهم الجميع

ورد رودري على تصريح لرودريغو جويس، لاعب ريال مدريد، والذي أكد فيه أن مانشستر سيتي هو أفضل فريق في العالم.

وصرح ضاحكًا: "أوافق. أثبت ريال مدريد مرة أخرى أنه أفضل فريق في العالم. لقد فاز بلقب التشامبيونز مجددًا، وهذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور. من يفوز هو من يستحق وفي العام المقبل سنحاول انتزاع اللقب منه مرة أخرى. بالنسبة لي، أفضل فريق هو الريال، لكن شكرًا على الثناء".