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أحمد جودة - القاهرة - بات مهاجم فريق برشلونة أتلتيك، ب أو فيكتور، المعار من جيرونا، قريبًا عن الرحيل من الفريق الكتالوني الذي لم يُفعل حتى هذه اللحظة خيار الشراء النهائي مقابل 3 ملايين يورو.

ومنذ انضمام فيكتور لبرشلونة في أغسطس عام 2023 قدم مستوى وأداءً مميزًا مع الفريق أيقظ اهتمام العديد من الأندية الأخرى به.

برشلونة يفرط في جوهرة جيرونا



وتحت قيادة المدرب رافا ماركيز نجح المهاجم الشاب في تسجيل إجمالي 19 هدفًا، وبالرغم من هذا التألق الكبير إلا أن مستقبله لا يزال مجهولًا حتى هذه اللحظة.

وبحسب ما نشرت اليوم صحيفة (سبورت)، فإن الشيء الأكثر إثارة للدهشة في هذا الأمر هو أن برشلونة حتى يومنا هذا لم يخاطب جيرونا أو أي من المحيطين باللاعب بشأن تفعيل خيار الشراء النهائي، كما أن المشكلة الكبرى هي انتهاء مهلة شراء حقوق اللاعب في 15 أبريل الماضي.

وستنتهي إعارة فيكتور (22 عامًا) رسميًا في 30 من يونيو المقبل، ولذا تشير جميع الشواهد إلى عودته لناديه، جيرونا، بحلول هذا التوقيت.