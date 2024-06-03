يورو 2024.. سكالفيني يغيب عن "الآزوري"

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أحمد جودة - القاهرة - قالت وسائل إعلام إيطالية إن المدافع الإيطالي الشاب جورجيو سكالفيني سيغيب عن بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا، بسبب إصابته بتمزق في أربطة الركبة اليسرى.

تعرض سكالفيني لاعب أتالانتا للإصابة أمس الأحد خلال مباراة فريقه المؤجلة من الجولة الأخيرة للدوري الإيطالي والتي انتهت بهزيمته 3-2 أمام ضيفه فيورنتينا.

واستبدل سكالفيني (20 عامًا) في الدقيقة 84 من زمن المباراة وكان من الواضح أنه يتألم وكان يسير بصعوبة بينما غادر الملعب مصحوبًا ببعض أفراد الطاقم الطبي.

وتعرض سكالفيني للإصابة خلال محاولة للالتحام سقط بسببها على الأرض.

ونقل اللاعب إلى المستشفى وقالت وسائل إعلام إيطالية إن الفحوص الأولية أظهرت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي. وسيخضع للمزيد من الفحوص خلال الأيام المقبلة.

وفي المؤتمر الصحافي بعد المباراة أكد جيان بييرو غاسبريني مدرب أتالانتا أن سكالفيني نقل على الفور إلى المستشفى للخضوع لفحص بالرنين المغناطيسي.

وأضاف المدرب: "دعونا نأمل ألا يكون تعرض للأسوأ. من الواضح أن الإصابة في الرباط الصليبي".

ولم يكشف النادي أو منتخب إيطاليا عن مدة غياب سكالفيني المتوقعة عن الملاعب.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن مدافع يوفنتوس فيدريكو جاتي يمكن أن يكون بديلًا محتملًا لسكالفيني الذي كان من المفترض أن يكون اللاعب الأصغر سنًا في تشكيلة منتخب إيطاليا الذي يقوده المدرب لوتشيانو سباليتي.

وجاءت إصابة سكالفيني لتنضاف إلى إصابة مدافع إنتر ميلان المخضرم فرانشيسكو أتشيربي الذي تم استبعاده من تشكيلة المنتخب الإيطالي الأولية الخميس الماضي بسبب إصابة في أعلى الفخذ.

وتبدأ إيطاليا مسيرتها في بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا بمواجهة ألبانيا في 15 يونيو (حزيران) الجاري قبل أن تواجه إسبانيا وكرواتيا في دور المجموعات بعد ذلك.