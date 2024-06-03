نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يُعلن عن أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن أفضل هدف تم تسجيله خلال الموسم الماضي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2024.



وأنهى ريال مدريد البطولة بالفوز باللقب على حساب بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 على ملعب "ويمبلي" يوم، السبت الماضي.

وبعيدًا عن اللقب هيمن ريال مدريد ولاعبيه على الجوائز الفردية، حيث حصل جود بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب صاعد، بجانب حصد فينيسيوس جائزة أفضل لاعب.

والآن، يحصد فيدي فالفيردي جائزة أفضل هدف تم إحرازه في دوري أبطال أوروبا وكان التعادل أمام مانشستر سيتي 3-3 في ربع النهائي.

قائمة أفضل الأهداف في دوري أبطال أوروبا



1- فيدي فالفيردي (ريال مدريد) أمام مانشستر سيتي – ذهاب ربع النهائي.

2- رافينها (برشلونة) أمام باريس سان جيرمان – ذهاب ربع النهائي.

3- نيكلاس فولكروج (بوروسيا دورتموند) أمام أتلتيكو مدريد – إياب ربع النهائي.

4- فيل فودين (مانشستر سيتي) أمام ريال مدريد في ذهاب ربع النهائي.

5- بروما (براجا) أمام يونيو برلين – الجولة الثانية من المجموعات.

6- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) أمام ريال سوسيداد – إياب دور الـ 16.

7- رودريجو (ريال مدريد) أمام نابولي – الجولة الخامسة من المجموعات.

8- جود بيلينجهام (ريال مدريد) أمام نابولي – الجولة الثانية من المجموعات.

9- تيتي (جالطة سراي) أمام كوبنهاجن – الجولة الأولى من المجموعات.

10- ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ) أمام ريال مدريد – إياب نصف النهائي.