نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد مفاجئ من مورينيو حول انضمام نجم ريال مدريد إلى فنربخشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة التركي، على إمكانية انضمام أردا جولر لاعب ريال مدريد إلى صفوف فريقه.

مورينيو يتحدث عن جولر

أصبح جوزيه مورينيو، مدربًا جديدًا لفريق فنربخشة حيث تم الإعلان الرسمي قبل يوم واحد.

وقال مورينيو، ردًا على إمكانية التعاقد مع أردا جولر من ريال مدريد: “هو موهوب للغاية، لكن علينا أن نكون صادقين”.

تابع: "إذا أراد القدوم فهو يحب النادي، وقد نشأ هنا، إذا سيأتي "مجانًا" وسيدفع ريال مدريد 75% من راتبه، فلماذا لا؟ (يضحك)".

جدير بالذكر أن التركي أردا جولر قد انضم إلى ريال مدريد العام الماضي، قادمًا من فنربخشة.