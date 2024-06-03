نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي ريال مدريد يحصدان الجوائز في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختير المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، أفضل لاعب في النسخة المنصرمة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد مساهمته في تتويج ريال مدريد الإسباني مرّة خامسة عشرة قياسية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي (ويفا) اليوم الإثنين إن لجنة فنية تابعة له اختارت البرازيلي الدولي لاعب الموسم في دوري الأبطال.

سجّل ستة أهداف بينها واحد في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني (2 - 0) السبت في النهائي على ملعب ويمبلي.

قال فينسيوس (23 عامًا) الذي أحرز لقبه الثاني في المسابقة القارية الأولى "سعيد بإحراز لقب آخر في دوري الأبطال مع النادي، لا يختبر الكثير من اللاعبين هذا الأمر".

ظهر فينيسيوس عشر مرات مع الفريق الملكي وخاض 901 دقائق سجّل فيها 6 أهداف مع 5 تمريرات حاسمة، قطع مسافة 99.3 كلم بسرعة قصوى 34.7 كلم/ساعة.

كما أعلن الاتحاد القاري أن لاعب وسط ريال الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام اختير أفضل لاعب شاب في البطولة.

في موسمه الأول مع النادي الأبيض، أحرز الدولي المميّز أول لقب قاري، بتغلّبه على فريقه السابق في النهائي.