الزمالك يعلن تجديد عقد أحمد يوسف عفيفي قائد فريق الطائرة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، تجديد عقد أحمد يوسف عفيفي، قائد الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

الزمالك يجدد عقد أحمد يوسف عفيفي

وقع أحمد يوسف عفيفي على عقود تجديده على بياض، خلال الجلسة التي جمعته مع رامي نصوحي ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك.

ونشرت حسابات القلعة البيضاء الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة أحمد يوسف عفيفي، وعلقوا عليها: "القائد ورمز الوفاء، الرحلة مازالت مستمرة".

والجدير بالذكر، أن نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق التعاقد مع البرازيلي كارلوس شوانكي، لتدريب الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، بداية من الموسم الجديد.