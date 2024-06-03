نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف مبابي من الانضمام للمنتخب الأولمبي الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار تييري هنري، المدير الفني للمنتخب الأولمبي الفرنسي لكرة القدم، إلى أن فريق ريال مدريد الإسباني، منع كيليان مبابي من الانضمام للقائمة الأولية للمنتخب الفرنسي الأولمبي، ولكنه لم يستبعد بشكل نهائي مشاركة اللاعب في دورة الألعاب الصيفية.

هنري لم يضم مبابي في القائمة الأولية للمنتخب الأولمبي الفرنسي

وذكرت تقارير على نطاق واسع أن اللاعب وقع على عقد مع الريال، الفائز بدوري الأبطال، حيث ينتهي عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان بنهاية الشهر الجاري.

وقال هنري، في مؤتمر صحفي:" كان ريال مدريد صريحا للغاية بشأن الأولمبياد".

وأضاف:"آخر مرة تلقيت فيها هذا الكم من الرفض أثناء المدرسة. لم يكن هناك مفاوضات. تذهب، تطلب طلبك، يرفضون وترحل".

ولكن هنري لا يعتبر الرفض إجابة نهائية، حيث أن لديه حتى 3 يوليو لإرسال القائمة النهائية المكونة من 22 لاعبا.

وتابع:"لا يمكننا أن نعرف ما يمكن أن يحدث في الفترة من الآن وحتى 3 يوليو".

وأتم " القائمة مفتوحة للجميع، الباب لم يغلق أمام أي لاعب".