نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يقرر رحيل هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو نادي ريال مدريد، قرارهم برحيل أحد عناصر الفريق الأول لكرة القدم وذلك بالتزامن مع دخول فترة سوق الانتقالات الصيفية.

ريال مدريد قرر عدم تفعيل بند شراء توبياس

أكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي أن نادي ريال مدريد قرر عدم استمرار الظهير الأيمن البرازيلي فينيسيوس توبياس.

وكتب رومانو، قائلًا أن نادي ريال مدريد قرر عدم تفعيل شرط خيار الشراء للظهير الأيمن البرازيلي فينيسيوس توبياس.

ويعود الظهير الأيمن الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، إلى شاختار دونيتسك الأوكراني مرة أخرى ويبدأ فترة الإعداد للموسم هناك مع وجود فرص للبقاء في النادي.

وانضم توبياس إلى ريال مدريد كاستيا في صيف العام الماضي، لمدة موسم واحد معارًا من شاختار.