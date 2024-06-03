نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصليبي يضرب نجم منتخب إيطاليا قبل يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، ضربة موجعة بعد إصابة أحد عناصره قبل خوض بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

سكالفيني يغيب عن بطولة يورو

يغيب جورجيو سكالفيني مدافع أتلانتا، عن المنتخب الإيطالي في بطولة أمم أوروبا 2024 بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وأعلن منتخب إيطاليا، أت سكالفيني سيغيب عن البطولة الأوروبية إثر تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع أتلانتا ضد فيورنتينا.

وأوضح المنتخب الإيطالي أن الفحوصات المبدئية التي خضع لها اللاعب مساء أمس، قد أظهرت تعرضه لتمزق الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.

يذكر أن منتخب إيطاليا يشارك في أمم أوروبا ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات كرواتيا وإسبانيا وألبانيا.