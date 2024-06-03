نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب مصر يعلن موقف فتوح من مباراتي بوركينا وغينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر لإشاعات تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس.

الإصابة تمنع فتوح من استكمال معسكر منتخب مصر

أثبتت إصابته فى أربطة الكاحل وبالتالي صعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

حرص الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر على الإطمئنان على أحمد فتوح بعد الإصابة التي تعرض لها،متمنيين التوفيق للاعب في الفترة المقبلة والتأكيد على أنه أحد الركائز الأساسية التي كان سيعتمد عليها منتخب مصر في اللقائين المقبلين.