نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشليسي يعلن تعيين إينزو ماريسكا مدربا جديدا للفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الإثنين، تعيين الإيطالي إنزو ماريسكا، مديرا فنيا جديد للبلوز، وذلك خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو.

وأقالت إدارة تشليسي بوتشتينو بعد موسم واحد من توليه المهمة لتخرج تقارير إنجليزية نشرتها صحيفة سكاي سبورت بأنه من المقرر أن يتم تعيين إنزو ماريسكا مدربًا جديدًا لتشيلسي.

مدة العقد

وحددت إدارة النادي مدة عقد إنزو ماريسكا ليمتد لخمس سنوات حتى صيف عام 2029، مع خيار تمديد العقد لموسم آخر حتى عام 2030.

وعلى الجانب الاخر سيحصل ليستر سيتي فريق ماريسكا على تعويض مالي يقدر بـ 10 ملايين يورو.

وعانى تشليسي الموسم الماضي من تذبذب المستوى ليواصل استعداداته للموسم الجديد.

