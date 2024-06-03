نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعام الرابع على التوالي.. الاتحاد العربي للإسكواش يعلن إقامة البطولة العربية الدولية بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد العربي للإسكواش، عن اسناد تنظيم البطولة العربية الدولية لمصر لأقامتها علي ملاعب نادي بالم هيلز وذلك للعام الرابع علي التوالي بعد نجاح البطولة بشكل كبير خلال الفترات السابقة.

الاتحاد العربي للإسكواش يعلن إقامة البطولة العربية الدولية بمصر

تأتي هذه البطولة ضمن سلسلة فعالياتها الهامة والتي تحسن مستوى الترتيب وهو الأمر الذي شهد اقبالًا كبيرا على المشاركة في البطولة من كافه الوفود العربية والدولية.

وتقام البطولة في مختلف الأعمار السنية تحت ١١ و١٣ و١٥ و١٧ للناشئين والناشئات يمثلون أكثر من ١٢ دولة في مقدمتهم مصر وأمريكا والسعودية والكويت واليابان وكندا والبحرين والعراق وروسيا والهند والصين وإنجلترا.

وكانت اللجنة المنظمة قد أغلقت باب الترشحات للبطولة بعد الاقبال الكبير الذي شهده موقع التسجيل بعد ٤٨ ساعة من فتح فتح التسجيل، وتأكد مشاركة ٢٥٦ لاعب ولاعبه يتنافسون على جوائز هذه المسابقات.

وتقرر اقامة البطولة خلال هذه الفترة وتبدأ الوفود في الوصول للقاهرة تمهيدا للاستعداد لخوض المنافسات الدولية.

وتعد اللجنة المنظمة كافه الترتيبات اللازمة لاستضافة هذا الحدث الذي يقام بتنظيم من نادي بالم هيلز وتحت رعاية الاتحاد العربي حيث تجري القرعة في غضون الايام القليلة القادمة وايضا تم الانتهاء من تجهيز الملاعب ولجان التحكيم وشروط البطولة للتأكد من سير كافه الأمور لإخراج هذا الحدث في ابهي صورة توكد قدرة النادي على تقديم افضل المستويات علي صعيد كل الاحداث.

جاء ذلك في الوقت الذي قررت إدارة النادي في اقامة معسكر مفتوح علي هامش هذه البطولة دعما للسياحة والترويج لها حيث تاكد وصول اكثر من ١٤ دولة للدخول في هذا المعسكر للاستفادة من الامكانيات الموجودة لتجهيز أبطالها قبل انطلاق البطولة.