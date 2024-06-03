نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى.. المنتخب الإيطالي يستبعد نجم الفريق من المشاركة في يورو 2024 بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن جيورجيو سكالفيني، مدافع فريق أتالانتا، لن يشارك في بطولة يورو 2024 التي تقام في ألمانيا بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي في الركبة اليسرى.

المنتخب الإيطالي يستبعد سكالفيني من المشاركة في يورو 2024 بسبب الإصابة

وتعرض سكالفيني للإصابة في آخر مباراة للموسم أمام فيورنتينا التي أقيمت أمس الأحد.

وهذه هي ثاني انتكاسة لدفاع المنتخب الإيطالي قبل انطلاق اليورو. في الأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الإيطالي أن فرانشيسكو أتشيربي، لاعب إنتر ميلان، سيغيب عن البطولة التي تقام في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو بسبب مشاكل في عظم العانة.

وتم استدعاء فيديريكو جاتي، ليحل محل أتشيربي. ولم يتضح بعد ما إذا كان لوتشيانو سباليتي، مدرب المنتخب، سيستدعي لاعبا آخر بدلا من سكالفيني أم لا.

ويبدأ المنتخب الإيطالي، حامل اللقب، منافسات يورو 2024 أمام منتخب ألبانيا يوم 15 يونيو، وسيلتقي أيضا مع إسبانيا وكرواتيا في المجموعة الثانية.