حكيمي يوجه رسالة إلى مبابي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - وجه المغربي الدولي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان، رسالة خاصة إلى الفرنسي كيليان مبابي بعد رحيله عن صفوف فرؤق "بارك دي برينس".

حكيمي يودع مبابي

نشر أشرف حكيمي، صورة له مع مبابي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مرفقة بعبارة: "شكرًا على كل شيء، سأفتقدك أخي، أحبك".

وكان مبابي قد قرر إسدال الستار على مشواره مع باريس سان جيرمان مع انتهاء مدة عقده في نهاية الموسم هذا الصيف.

وأنهى كيليان مبابي، اتفاقه مع إدارة ريال مدريد لينضم إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" لمدة خمس سنوات قادمة.

ومن المنتظر أن يعلن نادي ريال مدريد خلال الساعات المقبل عن صفقة ضم كيليان مبابي، بشكل رسمي.