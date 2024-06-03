نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة 6 سنوات.. 20 معلومة لا تفوتك عن أشرف صبحي بعد استقالته من الحكومة (بروفايل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باستقالته من منصبه بشكل رسمي من الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، بعدما قضى 6 سنوات في الوزارة.

20 معلومة عن أشرف صبحي وزير الرياضة

ونقدم لكم خلال السطور التالية 20 معلومة عن أشرف صبحي:

1-ولد في 14 أبريل عام 1968 في محافظة الشرقية.

2- تم تعيينه وزيرًا للرياضة في يونيو 2018.

3- شغل منصب مساعد وزير الرياضة في الفترة من عام 2014 إلى 2016 مع خالد عبدالعزيز.

4- كان صبحي لاعبًا للكاراتيه وحصل على بطولة الجمهورية للكاراتيه.

5- تقلد العديد من المناصب، حيث بدأ مسيرته المهنية عام 1992، من بينها مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك.

6- حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية من كلية التربية الرياضية جامعة حلوان بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف والأول على دفعته - 1989.

7- كما أنه حصل على ماجستير في العلاقات العامة والإدارة الرياضية من جامعة حلوان. - 1994

8- وحصل على دكتوراه الإدارة الرياضية من جامعة حلوان وجامعة آتوا الكندية - 2000.

9- وحصل على دورة الاتحاد المصري لكرة القدم في إدارة كرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عام 2001.

10- وحصل دورة الاتحاد المصري لكرة القدم (تسويق اللعبة الجميلة) مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عام 2002.

11- كما حصل على الدورة الدولية الأولى لإدارة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ونادي مانشستر يونايتد - لندن 2003.

12- شغل منصب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولى 2012 - 2014، وحقق العديد من الإنجازات في تلك الفترة.

13- وتولى تنظيم المراسم وحفل الافتتاح بطولة إفريقيا لكرة اليد بنادي الزمالك - 1992.

14- وشغل منصب عضو اللجنة التنظيمية لبطولة إفريقيا لكرة السلة - 1992.

15- وكان عضوًا في مجلس إدارة هيئة ستاد القاهرة الدولي.

16- كما أنه كان عضوًا في لجنة القيادات لهيئة ستاد القاهرة الدولي.

17- وتولى مهمة أخصائي النشاط الرياضى بنادى الزمالك 1994-1999.

18- بالإضافة إلى تواجده في عضوية لجنة المراسم والاستقبال لنهائي إفريقيا الزمالك – شوتنج ستار1997.

19 - وتولى مسئولية تنظيم المراسم وحفل الافتتاح بطولة إفريقيا لكرة اليد بنادي الزمالك - 1992

20- وتولى منصب رئيس قطاع الاستثمار والتسويق في نادى الزمالك 2010 - 2012.

جدير بالذكر أن مصر استضافت ما يزيد عن 375 بطولة دولية وقارية، في عهد أشرف صبحي، أبرزها كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا عام 2019، بطولة العالم لكرة اليد 2021.