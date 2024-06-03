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أحمد جودة - القاهرة - صرح بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك للفجر الرياضي عن عزم نادي الزمالك في البدء في إجراء خطوات جادة لتأسيس وتكوين فريق لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك.

الزمالك يبدأ رسميًا خطوته الأولى لتكوين فريق كرة قدم نسائية

أكد بدر حامد على أن الزمالك يعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن مواعيد إختبارات كرة القدم النسائية داخل القلعة البيضاء إستعدادًا لتكوين فريق لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك.

و يأتي هذا في إطار شروط الإتحاد الافريقي لكرة القدم لحصول الأندية على رخصة الأندية الأفريقية ضرورة وجود فريق نسائي بكل نادي لكي يستطيع المشاركة في البطولات الأفريقية لفرق الرجال أن يشترط أن يكون لديه فريق لكرة القدم النسائية.

وتعتبر خطوة تكوين فريق لكرة القدم النسائية داخل نادي الزمالك هي الأولى عبر تاريخ النادي وسيتم الإعلان عن مواعيد الإختبارات خلال أيام.