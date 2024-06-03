فينيسيوس وبيلنغهام الأفضل في دوري الأبطال

فينيسيوس وبيلنغهام الأفضل في دوري الأبطالاختير المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في النسخة المنصرمة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد مساهمته في تتويج ريال مدريد الإسباني مرّة خامسة عشرة قياسية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا)، يوم الاثنين، أن لجنة فنية تابعة له اختارت البرازيلي الدولي لاعب الموسم في دوري الأبطال.

وسجل اللاعب البرازيلي ستة أهداف بينها واحد في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني (2- 0) يوم السبت الماضي في النهائي على ملعب ويمبلي.

وظهر فينيسيوس عشر مرات مع الفريق الملكي وخاض 901 دقائق سجل فيها 6 أهداف مع 5 تمريرات حاسمة، فيما قطع مسافة 99.3 كلم بسرعة قصوى 34.7 كلم/ساعة.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن لاعب وسط ريال مدريد، الإنجليزي الدولي جود بيلنغهام اختير أفضل لاعب شاب في البطولة، والذي أحرز أول لقب قاري مع ريال مدريد في موسمه الأول بتغلبه على فريقه السابق في النهائي.

وخاض بيلنغهام 11 مباراة في دوري الأبطال هذا الموسم بواقع 993 دقيقة، سجل فيها أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة.

بلغت نسبة نجاح تمريراته 90.5% وقطع مسافة 117.5 كلم.

وضمت تشكيلة الموسم الحارس السويسري جريجور كوبل (بوروسيا دروتموند)، المدافعين الإسباني داني كارفاخال، الألماني أنتونيو روديجر (ريال مدريد)، ماتس هوملز، الهولندي إيان ماتسن (دورتموند)، لاعبي الوسط النمسوي مارسيل سابيتسر (دورتموند)، البرتغالي فيتينيا (باريس سان جرمان الفرنسي)، بيلينجهام (ريال مدريد)، والمهاجمين الإنجليزي فيل فودن (مانشستر سيتي) وهاري كاين (بايرن ميونيخ الألماني) وفينيسيوس (ريال مدريد).