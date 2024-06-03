نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسام حسن يستدعي عمر كمال لمعسكر منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر حسام حسن مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، استدعاء عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي لمعسكر المنتخب.

استدعاء عمر كمال لمعسكر منتخب مصر

يستعد منتخب مصر، لملاقاة بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويأتي قرار استدعاء عمر كمال، لمعسكر منتخب مصر بعد إصابة أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك.

ويتجه الجهاز الفني لمنتخب مصر، للاعتماد على عنر كمال في الجبهة اليسرى بعد إصابة أحمد فتوح وإيقاف محمد حمدي.