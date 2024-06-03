نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. عمر كمال بديل فتوح في المنتخب وماريسكا مدربًا لتشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الإثنين 3- 6- 2024 في السطور التالية:

استدعاء عمر كمال لمعسكر منتخب مصر

قرر حسام حسن مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، استدعاء عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي لمعسكر المنتخب.

ويستعد منتخب مصر، لملاقاة بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويأتي قرار استدعاء عمر كمال، لمعسكر منتخب مصر بعد إصابة أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك.

الإصابة تمنع فتوح من استكمال معسكر منتخب مصر

خضع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر لإشاعات تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس.

أثبتت إصابته فى أربطة الكاحل وبالتالي صعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و١٠ يونيو الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

تشليسي يعلن تعيين إينزو ماريسكا مدربا جديدا للفريق

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الإثنين، تعيين الإيطالي إنزو ماريسكا، مديرا فنيا جديد للبلوز، وذلك خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو.

وأقالت إدارة تشليسي بوتشتينو بعد موسم واحد من توليه المهمة لتخرج تقارير إنجليزية نشرتها صحيفة سكاي سبورت بأنه من المقرر أن يتم تعيين إنزو ماريسكا مدربًا جديدًا لتشيلسي.

وحددت إدارة النادي مدة عقد إنزو ماريسكا ليمتد لخمس سنوات حتى صيف عام 2029، مع خيار تمديد العقد لموسم آخر حتى عام 2030.

وعلى الجانب الاخر سيحصل ليستر سيتي فريق ماريسكا على تعويض مالي يقدر بـ 10 ملايين يورو.

وعانى تشليسي الموسم الماضي من تذبذب المستوى ليواصل استعداداته للموسم الجديد.

كواليس اختيار وزير الشباب والرياضة في الحكومة الجديدة

أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استقالته صباح اليوم والذي أعلن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قبولها صباح اليوم.

وبناء على ذلك تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.

وبنسبة كبيرة يقترب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من الاستمرار في منصبه بعد تشكيل الحكومة المرتقبة.

وجاء الاستمرار بعد تحقيق إنجازات عديدة خلال فترة توليه وزراة الشباب والرياضة أبرزها افتتاح استاد العاصمة الإدارية وحل أزمات أبرزها أزمة روي فيتوريا.