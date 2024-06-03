نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حديث العالم" ريال مدريد يعلن عن صفقة كيليان مبابي رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن مبابي من فترة عن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان، بعد رفضه تجديد عقده مع الفريق الباريسي.

ريال مدريد يعلن التعاقد مع كيليان مبابي

ونشر نادي ريال مدريد بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يعلن من خلاله ضم مبابي، حيث قال: "توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع اللاعب كيليان مبابي، الذي سيرتبط بالنادي خلال المواسم الخمسة المقبلة".

ومن المتوقع أن يرتدي كيليان مبابي القميص رقم 9 مع ريال مدريد خلال الموسم المقبل، وفقا للعديد من التقارير الصحفية.

