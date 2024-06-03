الرياضة

"حديث العالم" ريال مدريد يعلن عن صفقة كيليان مبابي رسميا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن مبابي من فترة عن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان، بعد رفضه تجديد عقده مع الفريق الباريسي.

ريال مدريد يعلن التعاقد مع كيليان مبابي

ونشر نادي ريال مدريد بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يعلن من خلاله ضم مبابي، حيث قال: "توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع اللاعب كيليان مبابي، الذي سيرتبط بالنادي خلال المواسم الخمسة المقبلة".

ومن المتوقع أن يرتدي كيليان مبابي القميص رقم 9 مع ريال مدريد خلال الموسم المقبل، وفقا للعديد من التقارير الصحفية.
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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