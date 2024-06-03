نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دوت الخليج الرياضي" يكشف المستور في سقطة اتحاد الكرة بتعيين حكمين لمباراة واحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت واقعة اتحاد الكرة المصري بتعيين حكمين لمباراة واحدة الجدل، والتي جاءت في مباراة حرس الحدود أمام سبورتنج في دورة الترقي الرباعية.

وجاءت الواقعة بالإعلان عن أمين عمر في المباراة وأيضا وجود نادر قمر الدولة.

الواقعة أثارت جدلًا كبيرًا والذي صرح فيها محمد فاروق رئيس لجنة الحكام بأن نادر قمر الدولة ذهب دون إبلاغه بالمباراة.

مفاجأة جديدة في الواقعة

وحسب المصادر اتضح أن الحكم نادر قمر الدولة يملك تسجيل مكالمة محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام وهو يبلغه بإدارة مباراة سبورتنج وحرس الحدود.

وحتى الان لم يعلق اتحاد الكرة على الواقعة بشكل تام سوى بتصريح وحيد بأن المباراتين هم "بروفة" للحكام بسبب المشاركات الافريقية.