نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأة بشأن رقم قميص كيليان مبابي مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر نادي ريال مدريد بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يعلن من خلاله ضم مبابي، حيث قال: "توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع اللاعب كيليان مبابي، الذي سيرتبط بالنادي خلال المواسم الخمسة المقبلة".

رقم قميص كيليان مبابي مع ريال مدريد

وبحسب شبكة RMC الفرنسية، فإن كيليان مبابي سيرتدي الرقم 9 مع ريال مدريد الموسم المقبل، ثم الرقم 10 عند رحيل الكرواتي لوكا مودريتش عن صفوف الفريق الملكي.

ومن المتوقع أن تكون مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق أتلانتا في نهائي السوبر الأوروبي، الأولى لكيليان مبابي مع ريال مدريد.