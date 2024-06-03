مهمة خاصة تنتظر ثلاثي ريال مدريد بعد التعاقد مع مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن وجود مهمة خاصة تنتظر ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بعد التعاقد مع كيليان مبابي.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر نادي ريال مدريد بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يعلن من خلاله ضم مبابي، حيث قال: "توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع اللاعب كيليان مبابي، الذي سيرتبط بالنادي خلال المواسم الخمسة المقبلة".

مهمة خاصة تنتظر ثلاثي ريال مدريد بعد ضم مبابي

وبحسب الصحفي خورخي بيكون عبر شبكة ريليفو الإسبانية، فسيكون كامافينجا وتشواميني وميندي مسؤولين عن تعريف كيليان مبابي ببقية فريق ريال مدريد، نظرًا للصداقة التي تجمع بينهما في المنتخب الفرنسي.

ومن المتوقع أن تكون مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق أتلانتا في نهائي السوبر الأوروبي، الأولى لكيليان مبابي مع ريال مدريد.