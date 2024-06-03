نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بعد انتقاله رسميًا إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر نادي ريال مدريد بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يعلن من خلاله ضم مبابي، حيث قال: "توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع اللاعب كيليان مبابي، الذي سيرتبط بالنادي خلال المواسم الخمسة المقبلة".

أرقام مبابي مع باريس سان جيرمان

يعد كيليان مبابي هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 256 هدفا وقد فاز بالدوري وكأس السوبر الفرنسي هذا الموسم.

خلال 7 سنوات في النادي الباريسي فاز بـ 17 لقبا وهم 6 دوري فرنسي، و4 كؤوس فرنسية، 5 كأس سوبر فرنسي، و2 كأس الدوري.