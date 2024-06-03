نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم مرعب.. تشكيل ريال مدريد الموسم المقبل بعد التعاقد مع مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر نادي ريال مدريد بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يعلن من خلاله ضم مبابي، حيث قال: "توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع اللاعب كيليان مبابي، الذي سيرتبط بالنادي خلال المواسم الخمسة المقبلة".

تشكيل ريال مدريد بعد التعاقد مع مبابي

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد بعد التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي كالتالي: