نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي تفاصيل عقد مبابي مع ريال مدريد ؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ألقت وسائل إعلام بريطانية وإسبانية الضوء على تفاصيل عقد الفرنسي كيليان مبابي مع ناديه الجديد ريال مدريد الإسباني الذي سينضم له كلاعب حر عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو الحالي.



وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن مبابي سيوقع على عقد مدته خمس مواسم مع ريال مدريد وسيبقى بموجبه في سانتياجو بيرنابيو حتى صيف 2029.



وأوضحت الشبكة البريطانية أن كيليان مبابي سيحصل على مكافأة تعاقد من إدارة فلورنتينو بيريز تبلغ قيمتها 100 مليون يورو مع منحه راتبًا سنويًا يصل إلى 15 مليون يورو خالصة الضريبة.



ووفقا لشبكة ريليفو الإسبانية فإن مبابي وافق على الراتب الذي عرضه ريال مدريد على الفور بالرغم من أنه تلقى بعض النصائح من المقربين منه بالتفاوض مع إدارة ريال مدريد للحصول على راتب أعلى مع مكافأة توقيع أعلى.



وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أنه من المنتظر أن يعلن ريال مدريد بشكل رسمي عن التعاقد مع مبابي في غضون ساعات على أن يتولى الثلاثي الفرنسي إدواردو كامافينجا وفيرلان ميندي وأوريلين تشواميني مهمة تعريف مواطنهم ببقية الفريق في غرفة الملابس في محاولة للمساعدة على التأقلم السريع داخل صفوف الملكي.