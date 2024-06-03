نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يحسم رقم قميصه مع ريال مدريد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية فرنسية عن استقرار الفرنسي كيليان مبابي على رقم قميصه مع ناديه الجديد ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.



وأشارت صحيفة لو باريزيان الفرنسية إلى أن ريال مدريد أعلن عن التعاقد مع مبابي بشكل رسمي.



وأكدت الصحيفة الفرنسية أن مبابي سيرتدي القميص رقم 9 في ريال مدريد خلال موسمه الأول على أن يغير رقمه في الموسم الذي يليه للرقم 10 الذي يرتديه الكرواتي لوكا مودريتش.



وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه من المنتظر أن يرث مبابي قميص مودريتش في ريال مدريد بمجرد رحيل النجم الكرواتي عن ريال مدريد عقب نهاية عقده الجديد المنتظر في يونيو 2025.



وألمحت الصحيفة الفرنسية أنه سبق لمبابي ارتداء القميص رقم 9 من قبل في مسيرته الكروية وكان ذلك مع موناكو الفرنسي في موسم 2016/2017 قبل أن يحصل على الرقم 10 في آخر موسم له في فريق الإمارة الفرنسية.



وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن مبابي بدأ مع باريس سان جيرمان مشواره بالقميص رقم 29 قبل أن يرتدي الرقم 14 و7 و17 و14و 7و 17و 7و 17 قبل أن يرتدي القميص رقم 7 في آخر 3 مواسم مع النادي الباريسي.