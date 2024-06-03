نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من كيلبان مبابي بعد انتقاله إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الجديد، على انتقاله إلى صفوف الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أول تعليق من مبابي

وكتب كيلبان مبابي عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي إكس: "حلم تحقق.. سعيد جدًا وفخور بأن أكون جزءًا من نادي أحلامي ريال مدريد، من المستحيل أن أشرح مدى السعادة والحماس الذي أشعر به الآن. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم المذهل.. هلا مدريد".

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر نادي ريال مدريد بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يعلن من خلاله ضم مبابي، حيث قال: "توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع اللاعب كيليان مبابي، الذي سيرتبط بالنادي خلال المواسم الخمسة المقبلة".

