نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. فيديو ريال مدريد لتقديم كيليان مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الإثنين، صفقة ضم الفرنسي كيليان مبابي قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

ريال مدريد يعلن رسميًا صفقة مبابي

أكد نادي ريال مدريد، خلال بيان رسمي، توصله لاتفاق مع كيليان مبابي ليكون لاعبًا لبطل أوروبا لمدة 5 مواسم مقبلة.

ويتجه نجم موناكو وباريس سان جيرمان السابق، صوب العاصمة الإسبانية لإرتداء قميص ريال مدريد بعد مسيرة لامعة في الملاعب الفرنسية.

ونشر حساب ريال مدريد الرسمي عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خاص للإعلان عن ضم كيليان مبابي، يتضمن أهداف اللاعب بقميص منتخب بلاده وفريقي موناكو وباريس سان جيرمان.