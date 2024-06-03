نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم ريال مدريد الموسم المقبل بعد التعاقد مع مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر نادي ريال مدريد بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يعلن من خلاله ضم مبابي، حيث قال: "توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع اللاعب كيليان مبابي، الذي سيرتبط بالنادي خلال المواسم الخمسة المقبلة".

هجوم ريال مدريد الموسم المقبل بعد ضم مبابي

ومن المقرر أن يكون هجوم ريال مدريد في الموسم المقبل بعد التعاقد مع مبابي مكون من فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، كيليان مبابي، رودريجو جوس، خوسيلو في حال استمراره مع الفريق الملكي، بالإضافة إلى النجم الشاب أردا جولر وبراهيم دياز.

ومن المتوقع أن تكون مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق أتلانتا في نهائي السوبر الأوروبي، الأولى لكيليان مبابي مع ريال مدريد.

