نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. فسخ العقد بالتراضي بين يوفنتوس وأليجري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتفق نادي يوفنتوس، مع مدربه السابق ماسيميليانو أليجري على إنهاء عقده بالتراضي.

يوفنتوس ينهي علاقته رسميًا بـ أليجري

أشار نادي يوفنتوس لكرة القدم، خلال بيان رسمي، إلى أنه تم الاتفاق مع ماسيمليانو أليجري بشكل متبادل على إنهاء العلاقة التعاقدية في نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وجاء في بيان يوفنتوس: “يشكر النادي ماسيميليانو أليجري على النتائج الرياضية التي حققها على مدار السنوات التي قضاها على رأس الفريق، ويتمنى له الأفضل في مستقبله الاحترافي”.

وكان نادي يوفنتوس قد قرر بعد تحقيق كأس إيطاليا، الإطاحة بالمدرب أليجري من منصبه قبل عام من نهاية عقده.

وقرر يوفنتوس، إقالة أليجري بسبب سلوك لا يتماشى مع قيم النادي، في إشارة إلى طرده في نهائي الكأس ضد أتالانتا وهجومه على الحكام وأيضًا المدير الرياضي في النادي كريستيانو جونتولي ومدير تحرير صحيفة "توتوسبورت" الرياضية.