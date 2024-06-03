نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تعاقد ريال مدريد مع مبابي منذ فبراير وتفاصيل عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل الفرنسي كيليان مبابي، محركات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعد الإعلان بشكل رسمي عن تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني معه ليرتدي قميص الفريق الميرنغي بدءًا من الموسم الجديد.

ويأتي إعلان ريال مدريد عن ضم مبابي بعد أسابيع قليلة من إعلان اللاعب رحيله عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دون أن يصرح بالوجهة الجديدة حتى خرج الملكي وأكدها بنفسه رسميًا.

وأعلن ريال مدريد ضم مبابي بعقد يمتد لخمس مواسم بعد يومين فقط من انتهاء بطولة دوري أبطال أوروبا وتتويج الملكي بها للمرة الخامسة عشر في تاريخه.

حقيقة تعاقد ريال مدريد مع مبابي منذ فبراير

وفي سياق ذلك فقد كشفت صحيفة "ذا أثلتيك"، أن تعاقد ريال مدريد مع مبابي كان منتهيًا بالفعل منذ فبراير الماضي، إلا أن الطرفان فضلا الصمت على الإفصاح عن حقيقة الأمر حتى جاء الإعلان النهائي اليوم.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن مبابي سيحصل على مكافأة توقيع تصل إلى 100 مليون يورو بالإضافة إلى راتب سنوي يقدر بـ15 مليون يورو.

