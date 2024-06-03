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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر نادي ريال مدريد بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يعلن من خلاله ضم مبابي، حيث قال: "توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع اللاعب كيليان مبابي، الذي سيرتبط بالنادي خلال المواسم الخمسة المقبلة".

مركز كيليان مبابي مع ريال مدريد

وبحسب شبكة ريليفو، فإن الخطة في ريال مدريد هي أن يلعب كيليان مبابي كمهاجم 9، ولكن بأدوار مختلفة قليلًا.

وتابعت الشبكة، أن كيليان مبابي سيلعب في ريال مدريد كلاعب 9 مع حرية التحرك في الهجوم وتبديل المراكز باستمرار مع فينيسيوس.

ومن المتوقع أن تكون مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق أتلانتا في نهائي السوبر الأوروبي، الأولى لكيليان مبابي مع ريال مدريد.

