نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مصر تتقدم بطلب استضافة كأس السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، أن وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الإتحاد المصري لكرة القدم؛ تقدمت للإتحاد الإفريقي؛ بملف لاستضافة السوبر الأفريقي لكرة القدم.

الشباب والرياضة: مصر تتقدم بملف لاستضافة السوبر الأفريقي

يجمع لقاء كأس السوبر بين النادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا ونادي الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية.

وذكر محمد الشاذلي أن الملف لم يُحدد المستضيف للمباراة حتي الآن إلا بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، حيث أنها من صميم اختصاصه.