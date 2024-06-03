ريال مدريد يعلن تعاقده مع مبابي حتى 2029

ريال مدريد يعلن تعاقده مع مبابي حتى 2029أعلن ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم، رسميا عن تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي بعقد يمتد حتى 2029 كلاعب حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال نادي العاصمة الاسباني في بيان أن عقد مبابي يمتد "للسنوات الخمس المقبلة" مشيراً إلى أن بطل أوروبا "عزّز صفوفه بنجم عالمي حقق أفضل مواسمه مع باريس سان جيرمان (44 هدفاً) وكان أفضل هداف في الدوري الفرنسي في السنوات الست الأخيرة".

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد لسنوات، وعندما كان الارتباط بينهما وشيكا صيف 2022 قرر اللاعب الاستمرار في باريس ولكنه أتى إلى ريال مدريد في نهاية المطاف.

وترك مبابي باريس سان جيرمان وهو أفضل هداف في تاريخه، بالإضافة إلى فوزه مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021.

وسينضم كيليان إلى قائمة طويلة من نجوم ريال مدريد الشبّان مثل جود بيلنغهام وفينيسيوس جونيور ورودريغو بالإضافة إلى الوافد الجديد إندريك.