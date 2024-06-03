نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رسالة من شقيق مبابي بعد الانتقال إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق إيثان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على انتقال شقيقه كيليان إلى صفوف ريال مدريد بشكل رسمي.

وأعلن نادي ريال مدريد اليوم الإثنين، تعاقده الرسمي مع كيليان مبابي ليمثل صفوف “الملكي” لمدة 5 سنوات مقبلة.

إيثان لـ شقيقه مبابي: “إنها لحظتك”

نشر إيثان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة شقيقه مبابي، معلقًا: “إنها لحظتك”.

وقرر مبابي، إسدال الستار على مسيرته مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم 2023-24، ليتجه صوب العاصمة الإسبانية من أجل بدء رحلته مع ريال مدريد.

وتوصل نادي ريال مدريد، لاتفاق مع كيليان مبابي ليرتدي شعار “بطل أوروبا” لمدة 5 مواسم، بعد قدومه في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.