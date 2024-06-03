نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجازات وعقبات.. 10 مواقف تلخص حقبة أشرف صبحي في إدارة الشباب والرياضة بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الدكتور أشرف صبحي، وزير للشباب والرياضة، العديد من الانجازات منذ توليه الوزارة في يونيو 2018، وحتى استقالة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الإثنين، وهو ما ساهم في استمراره ونيله ثقة القيادة السياسية وبقائه على رأس الوزارة طيلة السنوات الماضية، بل وهناك توقعات بتواجده ضمن التشكيل الوزاري الجديد.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" أبرز الإنجازات التي حققها الدكتور أشرف صبحي خلال توليه وزارة الشباب والرياضة على مدار السنوات الماضية والعقبات التي تغلب عليها:-

- استضافة البطولات القارية والدولية

من أبرز الإنجازات التي حققها الدكتور أشرف صبحي خلال توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة، نجاح مصر في استضافة البطولات القارية والدولية في مختلف الألعاب الرياضية، والتي كان أبرزها بطولة كأس العالم لكرة اليد، وكأس العالم للرماية وكأس العالم للسلاح، وكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2022، وبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، وبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وبطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 عامًا، وحصول مصر على حق استضافة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" في 3 نسخ متتالية، وغيرها العديد من البطولات الكبرى في مختلف الألعاب التي برهنت على قدرة مصر على استضافة البطولات والأحداث الرياضية الهامة.

- ثورة إنشائية في المؤسسات الرياضية

حقق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ثورة إنشائية حقيقية في المؤسسات الرياضية على كافة المستويات، حيث قام بتطوير كبير في البنية التحتية الرياضية والشبابية، من خلال تجديد وبناء الأندية والملاعب كما قام بتطوير العديد من مراكز الشباب في مصر وقام بانشاء حمامات السباحة وصالات رياضية في مختلف أنحاء الجمهورية حتى يصبح الجميع في كل شبر بمصر قادرًا على ممارسة الرياضة دون أي معوقات تمنعه من ذلك.

- المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية

من الإنجازات التي شهدت عليها حقبة الدكتور أشرف صبحي هو إنشاء المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 93 فدانًا بتكلفة بلغت 2.2 مليار جنيه، وتعتبر صرح رياضي جديد ينضم للمؤسسات الرياضية في مصر، وتضم العديد من الملاعب لمختلف الألعاب مثل كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد والهوكي والكرة الشاطئية وغيرها من الألعاب مما يجعل مصر مؤهلة بشكل أكبر لاستضافة الأحداث الرياضية.

- مشروع البطل الأولمبي

أطلق الدكتور أشرف صبحي وبتوجيه من القيادة السياسية عدة مشروعات مهمة من بينها المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي الذي يعد أحد المشروعات الواعدة في مستقبل المصرية بمختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدًا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، وذلك حتى تتمكن مصر من إعداد أبطالها بشكل صحيح وتجهيزهم للمنافسة على البطولات في مختلف الألعاب.

- تعديل قانون هيئات الشباب

من النجاحات التي حققها الدكتور أشرف صبحي أيضًا قيامه بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، وبناءًا عليه عادت مراكز الشباب مجددا تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة بعد فترة من خضوعها إلى اللجنة الأولمبية المصرية في إنجاز مهم للوزارة في عهده.

- ألقاب وبطولات مصرية في مختلف الألعاب

حصدت الألعاب الرياضية المصرية المختلفة العديد من البطولات والألقاب خلال عهد الدكتور أشرف صبحي، حيث حصد أبطال مصر في مختلف الألعاب الرياضية سواء كرة القدم وكرة اليد والإسكواش والكاراتية والسباحة وألعاب القوى ورفع الأثقال تحقيق العديد من الميداليات والبطولات القارية والعالمية على مدار السنوات الماضية، وكانت مصر في صدارة الدول بمختلف الألعاب الرياضية، ونجح أبطالها في رفع العلم المصري خفاقًا في مختلف المحافل الرياضية.

ونجحت الرياضة المصرية في عهد أشرف صبحي في حصد 6 ميداليات أولمبية في أولمبياد طوكيو 2020 في انجاز تاريخي غير مسبوق وهو أكبر عدد ميداليات أولمبية حققتها مصر في تاريخها، كما تستعد للمشاركة ببعثة كبيرة في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" مستهدفة تحقيق 10 ميداليات أولمبية على الأقل في الدورة المقبلة.

- الإبقاء على مقر "الكاف" في مصر

نجح أشرف صبحي في تجديد الاتفاقية مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على بقاء مقره في مصر لمدة 10 سنوات قادمة وذلك بعدما كان هناك تجاه لنقله خارج مصر، لينهي هذا الجدل بشكل ناجح، كما كان يخطط لنقل مقر الكاف إلى العاصمة الإدارية الجديدة في مصر جديد يليق بتاريخ الاتحاد الأفريقي.

- المشروعات الشبابية والرياضية في مبادرة حياة كريمة

حقق الدكتور أشرف صبحي طفرة غير مسبوقة من المشروعات الشبابية والرياضية المتضمنة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومنها إنشاء وتطوير شامل لعدد 1028 مركز شباب ضمن المرحلة الأولى من المشروع فيما تم إنشاء 266 مركز شباب جديد ضمن المرحلة الثانية للمشروع وتطوير شامل لعدد 760 مركز الشباب، كما تم إنشاء وتطوير 335) ملعبًا لكرة القدم، و12 مدينة شبابية ورياضية، و14 استاد رياضي، و14 صالة رياضية وغيرها من المشاريع الرياضية، بالإضافة لإنشاء سلسلة أندية نادى النادى وتشمل 3 فروع فى أكتوبر وشيراتون والعاصمة الإدارية، فضلًا عن تطوير مركز تدريب الفرق القومية بالمعادي.

- الإطاحة بـ مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

شهدت فترة تولي أشرف صبحي وزارة الرياضة بعض الأزمات منها أزمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد صدور حكم قضائي بعزله من منصبه بسبب تعرضه للحبس في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وكان الوزير حاسمًا في لك الأزمة، وأعلن بشكل واضح تطبيق القانون على رئيس القلعة البيضاء دون أي مجاملة وبدأ التحرك لتنفيذ قرار عزله من منصبه، ولكن رئيس الزمالك أعلن ترك منصبه بشكل رسمي تنفيذًا للقرار وقبل أي تدخل لتنتهي رئاسته للنادي.

- أزمات وعقبات نجح أشرف صبحي في إنهائها

نجح أشرف صبحي خلال مشواره في وزارة الشباب والرياضة في إنهاء العديد من الأزمات، منها أزمة الاتحاد المصري للكرة الطائرة مع الاتحادين الدولي والقاري، وكذلك أزمة إيقاف نشاط كرة السرعة في مصر، وأزمة بدلات بعثة منتخب مصر لكرة القدم، ومساندة العديد من الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب وتوفير كافة سبل الاستقرار والنجاح لهم وتمهيد الطرق أمامهم، ولعب دورًا في إنهاء مشكلة الفار في الدوري المصري لكرة القدم، وكذلك أزمة سفر علاء أبو القاسم بطل مصر والعالم في السلاح واحترافه في الخارج، وأزمة المستحقات المالية للبطل محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة وغيرها من الأزمات والمشاكل الذي كان الوزير حاضرًا لحلها وإنهائها سريعًا.