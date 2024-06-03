نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الظهور الأول لـ كيليان مبابي مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر نادي ريال مدريد بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يعلن من خلاله ضم مبابي، حيث قال: "توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع اللاعب كيليان مبابي، الذي سيرتبط بالنادي خلال المواسم الخمسة المقبلة".

موعد الظهور الأول لـ كيليان مبابي مع ريال مدريد

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإنه إذا وصل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا، فسيغيب كيليان مبابي عن جولة ريال مدريد التحضيرية في الولايات المتحدة، وستكون أول مباراة له بقميص الريال يوم 14 أغسطس ضد أتالانتا في السوبر الأوروبي.

ومن المتوقع أن يرتدي كيليان مبابي القميص رقم 9 مع ريال مدريد خلال الموسم المقبل، وفقا للعديد من التقارير الصحفية.

