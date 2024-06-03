نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مبابي يرفض بسخرية عرض مفاجئ قبل انضمامه إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، حلمه أخيرًا بإرتداء قميص ريال مدريد الإسباني وذلك بعد إنهاء مسيرته مع باريس سان جيرمان بشكل رسمي.

رد فعل مبابي بعد تلقيه عرض من الهلال

كشف موقع “ريليفو” الإسباني، أن كيليان مبابي تلقى عرضًا ضخمًا من الهلال السعودي، في العام الماضي.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن الهلال السعودي خلال صيف 2023، قدم عرضًا سخيًا إلى كيليان مبابي بقيمة 700 مليون يورو لمدة سنة و300 مليون لباريس سان جيرمان.

وأوضح المصدر ذاته أنه مبابي استقبل فكرة الانتقال إلى الهلال بـ "الضحك"، لأنه لا ينوي اللعب سوى لفريق ريال مدريد.

وأعلن نادي ريال مدريد، اليوم الإثنين، خلال بيان رسمي اتفاقه مع كيليان مبابي ليمثل الفريق الملكي لمدة 5 مواسم مقبلة.