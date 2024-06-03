فايزة العماري لـ "دوت الخليج": الآن تحقق حلم مبابي.. الانتقال إلى ريال مدريد حلمه منذ الصغر

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، منذ عدة ساعات، التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لمدة 5 مواسم قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

تفاصيل تعاقد ريال مدريد مع مبابي

وقال النادي الملكي في بيان رسمي:" توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع كيليان مبابي الذي سيرتبط بالنادي خلال المواسم الخمسة المقبلة. يصل نجم عالمي إلى بطل أوروبا وهو يبلغ من العمر 25 عاما ويتصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي للنسخة السادسة على التوالي(27 هدف)".

وأضاف:" يتم تعزيز فريقنا بمهاجم مذهل وهو قائد المنتخب الفرنسي الذي أصبح معه بطل العالم في عام 2018 ودوري الأمم في عام 2021 حيث سجل هدف الفوز وفي مونديال قطر 2022 فاز مبابي بالحذاء الذهبي وأصبح الهداف التاريخي في نهائي كأس العالم (4 أهداف(".

تصريحات فايزة العماري

وفي هذا الصدد، قالت فايزة العماري والدة مبابي ووكيلة أعماله في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج":"الآن تحقق حلم مبابي، الانتقال إلى ريال مدريد هو حلمه منذ الصغر".

وأضافت:" أنا سعيدة لأنه حقق هذا الحلم الذي سعي له منذ أن كان طفلًا صغيرًا".

وقال مبابي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بعد انتقاله إلى ريال مدريد: "الحلم أصبح حقيقة. سعيد جدًا وفخور بأن أكون جزءًا من نادي أحلامي ريال مدريد".