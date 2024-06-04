نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أفشة يغيب عن تدريبات الأهلي بعد أزمة تصريحاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغيب محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران فريقه الجماعي اليوم الاثنين والذي أقيم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

أفشة لم يشارك في مران الأهلي اليوم

لم يُشارك أفشة في مران الأهلي الجماعي، الذي أقيم اليوم بعد عودة الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية.

واستأنف الأهلي تدريباته الجماعية بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد عبوره لنظيره الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب المباراة النهائية.

