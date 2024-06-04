نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أول مباراة لكيليان مبابي مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولو ريال مدريد التعاقد رسميًا مع النجم الفرنسي كيليان مبابي قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وبحسب التقارير الصحفية فإنه من المقرر أن يحصل مبابي على مكافأة توقيع تقدر بـ 100 مليون يورو بالإضافة إلى راتبه السنوي البالغ قدره 15 مليون يورو سنويا.

وتعد تلك الصفقة التي حسمها مسؤولي الملكي بمثابة الحلم الذي طارد الموهبة الفرنسية منذ الصغر، وهو ما عبر عنه بعد إعلان التعاقد معه مباشرةً.

أول مباراة لمبابي مع ريال مدريد تعادل أولى بطولاته مع الملكي

يبحث الجميع في الوقت الحالي عن أولى مباريات كيليان مبابي مع ريال مدريد، إلا أنها ليست بمباراة في الدوري أو بالمباراة الطبيعية، وذلك لأنها ستعادل بطولة أولى للنجم الفرنسي مع ريال مدريد حال تحقيقها.

حيث يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره اتالانتا الإيطالي في السوبر الأوروبي، بعد فوز الملكي ببطولة دوري أبطال اوروبا، وفوز اتالانتا ببطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يلتقى الفريق الملكى مع نظيره أتالانتا الإيطالي، في بطولة كأس السوبر الأوروبي 2024 على الملعب الوطني في مدينة وارسو البولندية، يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن عقد مبابي مع ريال مدريد طويل الأمد يصل إلى خمس سنوات رفقة الملكي الإسباني.

ويعد مبابي واحدًا من أبرز المواهب الشابة الموجودة في اللعبة حاليا، كما أنه تمكن من تحقيق لقب الهداف التاريخي لفريقه السابق " باريس سان جيرمان " برصيد 256 هدفا خلال 7 سنوات فقط.