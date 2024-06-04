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أحمد جودة - القاهرة - حصد المنتخب المصري للسامبو على 27 ميدالية متنوعة خلال منافسات البطولة الإفريقية في نسختها الثامنة عشر التي أقيمت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو الجاري بمشاركة 20 دولة بإجمالي 250 لاعب ولاعبة.

مصر تحصد 27 ميدالية في البطولة الإفريقية للسامبو بالقاهرة

وقال محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إن المنتخب المصري نجح في حصد 12 ميدالية ذهبية و6 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية، مشيدا بنتائج الفراعنة خلال المنافسات التي اتسمت بالقوة والإثارة واستطعوا تقديم أفضل ما لديهم خلال المنافسات.

وجاءت الميداليات الذهبية والمراكز الأول من نصيب كل من: أحمد مرتجي في منافسات 58 كجم، سيف الدين الجراوي في منافسات 71 كجم، نور الدين التومي في منافسات وزن 58 كجم، عبد الرحمن الدمراني في منافسات وزن 71 كجم، عبد الرحمن عصفور في منافسات وزن 98 كجم، سما أحمد في منافسات وزن 54 كجم، فاطمة عطا في منافسات وزن 59 كجم، ملك حمدي في منافسات وزن 80 كجم، ملك سليمان في منافسات وزن 50 كجم، سلمى شاذلي في منافسات وزن 72+ كجم، ندى شلبي في منافسات 72 كجم، آلاء رجب في منافسات وزن 59 كجم.

وكانت الميداليات الفضية والمركز الثاني من نصيب كل من: عبد الرحمن محمد في وزن 98 كجم، فارس البيومي في وزن 79 كجم، يوسف عبد الوهاب في منافسات 88+ كجم، سهيلة علي في منافسات 65 كجم، إيمان هاني في منافسات 72 كجم، اللاعبة آلاء رجب في وزن 59 كجم.

فيما كانت الميداليات البرونزية من نصيب كل من محمود شعبان في وزن 64 كجم، محمد البديوي في وزن 88 كجم، يوسف عبد الوهاب في وزن 98 + كجم، عاطف ناجي في وزن 71 كجم، محمد السيد في منافسات وزن 79 كجم، عبد الله الشتاهي في منافسات وزن 64 كجم، حسن السبليجي في وزن 88 كجم، أحمد عماد في منافسات وزن 98+ كجم، اللاعبة ندى شلبي في منافسات 72 كجم.

وتعد البطولة الإفريقية للسامبو إحدى مراحل الاختيار للمشاركة في دورة الألعاب العالمية التي ستقام في الفترة من 7 إلى 17 أغسطس 2025 في مدينة تشنغدو في الصين وذلك للاعبين واللاعبات المتنافسين في أسلوب «Combat Sambo».

وشارك في البطولة الإفريقية للسامبو في نسختها الثامنة العشر المقامة في القاهرة كل من: المغرب، الكاميرون، توجو، جيبوتي، الجزائر، بوركينا فاسو، جمهورية إفريقيا الوسطى، السنغال، نيجريا، النيجر، غينيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو برازافيل، تونس، موريشيوس، غانا، ساحل العاج، بنين، ومصر الدولة المستضيفة للحدث الإفريقي، وتترأس كابتن مريم يحيى «السامبو» الذي يعد أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

وتعد تلك النسخة الثانية من البطولة الإفريقية للسامبو التي تستضيفها القاهرة حيث تمت استضافة نسخة عام 2021 في استاد القاهرة الدولي وحصد حينها الفراعنة 22 ميدالية متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين و7 ميداليات فضية و13 ميدالية برونزية.

وكانت المشاركة المصرية الأخيرة في النسخة السابعة عشر من البطولة الإفريقية للسامبو التي أقيمت في المغرب العام 2023 احتل فيها المنتخب المصري المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة الإفريقية بعد حصد 10 ميداليات متنوعة بواقع "5 ميداليات ذهبية و3 فضية و2 برونزية ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة التي شهدت مشاركة 22 دولة.

