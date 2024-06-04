نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رونالدو يرد على مبابي بعد انتقاله إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، رسالة إلى الفرنسي كيليان مبابي، المنتقل حديثًا إلى صفوف ريال مدريد، ليحقق حلم طفولته.

رونالدو لـ مبابي: متحمس لرؤيتك في البرنابيو

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي، اليوم الإثنين، عن تعاقده مع كيليان مبابي قادمًا في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورد كريستيانو رونالدو، على ما كتب كيليان مبابي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” معبرًا عن سعادته بخطوة الانتقال إلى ريال مدريد.

وجاء رد رونالدو، قائلًا: “حان دوري الآن.. متحمس لمشاهدتك تضيء البرنابيو”.

ونشر مبابي، صوره وهو صغير بشعار ريال مدريد، عقب إعلان الصفقة قائلًا: “حلم وتحقق.. سعيد جدًا وفخور بأن أكون جزءًا من نادي أحلامي من المستحيل شرح مدى السعادة والحماس الذي أشعر به الآن. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم المذهل”.