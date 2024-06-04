نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصدر يفجر مفاجأة مدوية حول سبب غياب أفشة عن المران الجماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، سبب غياب محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم عن مران اليوم الجماعي.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق.

وقال المصدر إن أفشة تواجد في مقر النادي الأحمر اليوم الاثنين، وظهر مع اللاعبين في صالة الجيم.

وأضاف المصدر بأنه تم إبلاغ اللاعب بعدم المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشار المصدر إلى أن أفشة رحل عن مقر النادي قبل انطلاق المران الجماعي.