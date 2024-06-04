سيد عبد الحفيظ: الباب مفتوح لدخول مجلس إدارة الأهلي.. ومكنتش متوقع رحيلي عن منصبي

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الباب مفتوح من أجل دخول مجلس إدارة القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.



وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "خطوات المنظومة الرياضية سريعة ومتغيرة والباب مفتوح لدخولي مجلس إدارة النادي الأهلي.



وتابع:" مكنتش متوقع رحيلي عن منصبي بالنادي الأهلي وهو مدير الكرة، ولكن من الممكن أن هناك رأي أن سيد أخذ كل شئ داخل الأهلي، وأن الفترة المقبلة تتطلب وجوه جديدة وذلك تفكير طبيعي.



وأضاف:" كنت متأكد أنني سأرحل عن الأهلي وداعم للي موجود حاليا عشان النادي.



واختتم سيد عبدالحفيظ حديثه قائلًا:" علاقتي بمارسيل كولر مميزة وهو رجل محترم وواثق فى نجاحاته.